Путин призвал продолжить работу по поддержке фонда "Защитники Отечества"

Президент России отметил, что фонд "не распоряжается напрямую деньгами, у него денег нет"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Фонд "Защитники Отечества" держит на контроле помощь участникам специальной военной операции (СВО), ему нужно продолжать оказывать всестороннюю поддержку, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Прошу продолжить также работу по поддержке фонда "Защитники Отечества", - сказал глава государства. Он отметил, что фонд "не распоряжается напрямую деньгами, у него денег нет". "Но у него есть очень важная функция - ставить на контроль то, как реагирует государство, организуя помощь участникам специальной военной операции и членам их семей, добивается ли государство тех целей, которые оно перед собой ставит в этой области ", - добавил Путин.

"Нужно получить обратную связь, обратную реакцию тех людей, на которых рассчитана работа самого фонда, на кого она нацелена, на целевую группу участников СВО", - призвал президент, обратив внимание на то, что над соответствующими вопросами работает и Государственная дума, и профильные министерства, и вице-премьеры.