Путин намерен решить проблемы, связанные с обучением детей трудовых мигрантов в школах

Президент России отметил, что такие дети должны учиться, но это не должно приводить к ухудшению условий в школах для других учеников

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обещал дать поручение подготовить предложения, как решать проблему с учебой детей трудовых мигрантов. По мнению главы государства, такие ребята должны учиться, но это не должно приводить к ухудшению качества образования остальных учеников.

"По поводу острой темы - детей трудовых мигрантов - нужно, конечно, подумать над решением всех вопросов", - указал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. "Дети должны учиться, но этот процесс не должен сопровождать ухудшением условий для обучения наших ребятишек в школах, детей наших граждан. Это отдельная тема, и нельзя делать вид, что этой проблемы не существует", - уверен Путин.

Он заверил, что даст "соответствующее поручение подготовить предложения" для решения этой проблемы.