Путина к прямой линии спрашивают о выплатах военным, дорогах, врачах и политике

Вопросы и жалобы граждан касаются в том числе социальных проблем и внешней политики

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Вопросы и жалобы граждан, поступающие на совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина 14 декабря, касаются в том числе социальных проблем и внешней политики. Несколько примеров из обращений граждан приведены на сайте программы "Итоги года с Владимиром Путиным".

В настоящий момент на сайте опубликованы восемь примеров обращений, шесть из которых письменные, два - с видео. Так, вопрос, а на самом деле - жалоба, из Москвы по теме СВО, звучит так: "Прошу разобраться с проблемой выплат военнослужащим, которые лежат в госпиталях". Из Подмосковья пришел вопрос о том, есть ли сейчас какая-то помощь молодым специалистам с предоставлением льготного съемного жилья.

Обращение из деревни Биштиново Благовещенского района Башкирии содержит просьбу заасфальтировать дорогу до этого населенного пункта от трассы Благовещенск - Павловка. "В данный момент эта дорога в очень плохом состоянии. Во время осенних дождей и весенней распутицы невозможно проехать. Грязь по колено. Там много пенсионеров, которые ждут ремонта этой дороги всю жизнь. Помогите, пожалуйста!" - говорится в тексте. Из Ростовской области пришла жалоба на то, что после закрытия детского стационара в Веселовском районе больше нет педиатра, "деток в районе много, а пойти на прием не к кому" и приходится добираться до Ростова-на-Дону по 100 и более километров.

Оба из представленных на сайте вопросов из Санкт-Петербурга посвящены внешней политике. Один из них краток: "Когда будут восстановлены "Северные потоки"?". Второе обращение носит более развернутый характер: "Что нам сулит мир, в котором будет множество государств, ориентирующихся на взаимные интересы друг друга, но при отсутствии полюсов силы? Кто будет брать на себя ответственность в решении противоречий и конфликтов в многополярном мире, где все исходят из своих интересов?"

Список замыкают два видеовопроса - один из Москвы, от девочки-сноубордистки, которая просит о постройке большого трамплина для тренировок, второй от жительницы Краснодарского края, которая интересуется у президента, как он реагирует на подчиненных, не выполняющих его распоряжения: "Ловили ли кого-то на лжи, что было за это? Как вы считаете, часто ли приукрашивается информация из регионов, которая вам поступает?"

Прямая линия с президентом в последний раз проходила в 2021 году, а всего суммарно - 18 раз (как отдельный формат). С 2001 года Путин 15 раз общался с россиянами в эфире в качестве президента и 4 - в качестве премьер-министра.