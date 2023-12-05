Путин приедет в ОАЭ и Саудовскую Аравию с подарками

Как отметил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, "это традиция визитов такого рода"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, который 6 декабря совершит визиты в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, как предполагается, привезет подарки руководителям этих стран. Об этом журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Да, подарки, естественно, по протокольной линии состоится обмен подарками", - сказал представитель Кремля.

"Я, честно говоря, даже не знаю, что с нашей стороны мы привезем, но это традиция визитов такого рода", - отметил помощник российского лидера.

В предыдущий раз Путин приезжал в Объединенные Арабские Эмираты в Саудовскую Аравию в октябре 2019 года. Тогда он подарил наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну белого кречета. В Эр-Рияде президент РФ также преподнес в подарок королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду камчатского кречета.