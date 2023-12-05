Путин проведет переговоры 6 декабря в ОАЭ и Саудовской Аравии

Ожидаются переговоры российского лидера с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду совершит рабочие визиты в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию, в ходе которых состоятся его переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и наследным принцем, председателем совета министром Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

"В ОАЭ имеется в виду вначале, после официальной встречи в аэропорту и встречи во дворце, провести переговоры в составе делегаций. А после этого состоится контакт тет-а-тет нашего президента с Мухаммедом Аль Нахайяном", - сообщил Ушаков.

Затем Путин посетит Эр-Рияд. Программа этого визита также предусматривает вначале переговоры на уровне делегаций, а потом контакт российского президента с наследным принцем Саудовской Аравии, после чего предусмотрено возвращение Путина в Москву.

В состав российской делегации входят глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, руководитель Роскосмоса Юрий Борисов, глава Росатома Алексей Лихачев, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, а также помощники президента Игорь Левитин и Максим Орешкин.

Отношения с ОАЭ

"Двухсторонние связи с ОАЭ у нас очень успешно развиваются. Мы удовлетворены уровнем развития. Сотрудничество носит комплексный партнерский плодотворный характер. И, конечно, важную роль здесь играет доверительный характер общения, контактов глав наших государств. В этом году, кстати, это будет уже вторая встреча. До этого, как многие, наверное, помнят, президенты встречались в июне в рамках Петербургского международного экономического форума, на котором, кстати, Эмираты были представлены в почетном статусе страны-гостя", - напомнил Ушаков.

По его словам, торгово экономическое сотрудничество с ОАЭ сейчас на подъеме. "Объединенные Арабские Эмираты являются главным внешнеэкономическим партнером России в арабском мире. В 2022 году взаимный товарооборот обновил свой исторический максимум и достиг рекордной отметки в $9 млрд. И в этом году взаимодействие очень тоже хорошо развивается, и по нашим подсчетам за январь - сентябрь товарооборот прибавил 63% относительно прошлогодних показателей за тот же период", - сказал он.

Сотрудничество с Саудовской Аравией

По словам Ушакова, товарооборот с Саудовской Аравией в январе - сентябре вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $1,35 млрд. Среди перспективных направлений работы страны определили такое отрасли, как сельское хозяйство, энергетика, в том числе и атомная, промышленность, инвестиционная и космическая сферы. Что касается сельского хозяйства, то около 70% товарооборота между двумя странами приходится на экспорт российской сельхозпродукции.

По словам Ушакова, в ходе предстоящих переговоров РФ и Саудовская Аравия предполагают обсудить взаимодействие в рамках международного транспортного коридора Север - Юг.