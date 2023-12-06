Антонов заявил, что санкции против РФ негативно сказываются на бизнесе США

Посол России в Вашингтоне отметил, что российская экономика продолжает развиваться, несмотря на все ограничения со стороны Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Санкции США в отношении России не приносят результатов, но создают проблемы для американского бизнеса. Об этом заявил во вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Санкции против России не действуют. Экономика России твердо стоит на ногах и развивается. Любые попытки заставить нас изменить свою политику обречены на провал. Это - очевидные факты, с которыми согласны все настоящие профессионалы", - указал дипломат, комментируя внесение властями США во вторник в санкционные списки по России новых физических и юридических лиц. "Тысячи антироссийских ограничений создают серьезные проблемы для американского бизнеса", - продолжал посол, констатировав, что фирмы и корпорации теряют огромные доходы из-за ухода с российского рынка и отказа от энергоресурсов и других товаров РФ.

"Ради реализации своих внешнеполитических задач Вашингтон, размахивая санкционной дубинкой, в действительности приносит в жертву интересы союзников - на этот раз Бельгии, Кипра, Нидерландов и ФРГ. Неужели здесь не понимают, что таким образом сами пилят долларовый сук, на котором сидит экономика Америки?" - добавил Антонов.

Как заявило Министерство финансов США, в санкционные списки по России и Белоруссии внесены 13 физических и 20 юридических лиц. Среди подпавших под рестрикции есть граждане России, Белоруссии, подданные Бельгии, Нидерландов, Швеции. В черный список включены концерн "Беллесбумпром", ММЗ имени С. И. Вавилова (управляющая компания холдинга "БелОМО"), ОАО "Зенит-БелОМО", Научно-производственный холдинг точного машиностроения "Планар", управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания", РУП "Белтаможсервис", также структуры с Кипра, из Бельгии, Нидерландов и Китая. В перечень также включены ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт", белорусская машиностроительная компания "Амкодор" и предприятие "Алевкурп", занимающееся созданием новых радиолокационных систем и автоматизированных систем управления. Кроме того, под санкции попала белорусская табачная фабрика "Табак-инвест".