Путин поздравил Жапарова с 55-летием

Президент России отметил вклад киргизского лидера в развитие двусторонних отношений

БИШКЕК, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения, отметив вклад киргизского лидера в развитие двусторонних отношений. Об этом сообщили в пресс-службе президента Киргизии.

"Примите сердечные поздравления по случаю вашего 55-летия. Своей деятельностью во главе государства вы снискали высокое уважение соотечественников и значительный международный авторитет. Трудно переоценить ваш личный вклад в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами, а также конструктивного взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС", - говорится в поздравительной телеграмме российского лидера, которая размещена на сайте президента Киргизии.

Путин добавил, что российское руководство готово к продолжению активной совместной работы по всем направлениям двусторонних связей.

Также президент России пожелал Жапарову "крепкого здоровья, благополучия и успехов".

Жапаров отмечает день рождения 6 декабря, президенту исполнилось 55 лет.