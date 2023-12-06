Правительство Хакасии намерены полностью сформировать до конца февраля 2024 года

Верховный совет республики уже согласовал назначение на должность первого замглавы региона Татьяну Курбатову

ТАСС, 6 декабря. Правительство Хакасии и новую структуру исполнительной власти республики полностью сформируют до конца февраля 2024 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

"Формирование правительства продолжается. Основной пакет назначений, как ранее заявлял глава Хакасии, в декабре он планирует завершить. А полностью правительство вместе с новой структурой органов исполнительной власти будет сформировано до конца февраля", - говорится в сообщении.

6 декабря пресс-служба сообщила, что Коновалов переназначил на свои посты - министра труда и социальной защиты Татьяну Раменскую, министра экономического развития Романа Ковтуна и начальника управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Хакасии Владимира Карамышева.

Ранее в пресс-службе сообщали ТАСС, что новое правительство региона, после переизбрания действующего главы Хакасии Валентина Коновалова на второй срок, начнется в конце ноября. 29 ноября Верховный совет Хакасии согласовал назначение на должность первого замглавы региона - руководителя аппарата главы Татьяну Курбатову, постоянного представителя - замглавы Хакасии Юлию Исмагилову, заместителей главы Юрия Курлаева и Михаила Побызакова и министра финансов региона Игоря Тугужекова. Все они ранее занимали эти должности.

О процедуре формирования правительства региона

Согласно конституции республики, Верховный совет дает согласие на утверждение первого заместителя главы региона и заместителей главы республики - зампредов председателя правительства, министра финансов Хакасии и полномочных представителей за пределами республики.

Правительство возглавляет глава региона, в его состав входят первый заместитель и замы главы республики, министры и председатели госкомитетов. Правительство региона слагает свои полномочия после избрания или переизбрания руководителя региона и члены кабмина продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового состава.

Выборы глав региона и нового состава парламента республики прошли в единый день голосования в сентябре этого года. Главой республики был переизбран действующий руководитель региона Валентин Коновалов, выдвинутый КПРФ. По итогам выборов в Верховный совет Хакасии в сентябре этого года "Единая Россия" получила 34 из 50 мест в парламенте, 14 мандатов достались КПРФ, 2 - ЛДПР.