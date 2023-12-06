Путин на арабском поблагодарил президента ОАЭ

Президент России таким образом закончил вступительную часть речи на переговорах с Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном

АБУ-ДАБИ, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по-арабски поблагодарил президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за прием в Абу-Даби.

"Шукран ("спасибо" в переводе с арабского - прим. ТАСС)", - сказал глава российского государства. Так он закончил вступительную часть речи на переговорах с президентом ОАЭ.

Далее первый раунд переговоров с участием делегаций двух стран проходит за закрытыми для журналистов дверями. Как ранее говорил помощник президента РФ Юрий Ушаков, вторая часть беседы пройдет один на один.