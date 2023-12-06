Путин завершил переговоры с президентом ОАЭ

Российский лидер вылетает в Саудовскую Аравию

АБУ-ДАБИ, 6 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин завершил рабочую программу в ОАЭ и вылетает в Саудовскую Аравию.

В Абу-Даби российский лидер провел переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Открывая встречу, Путин предложил обсудить двусторонние отношения, а также ситуацию в горячих точках мира - в зоне палестино-израильского конфликта и на Украине.

Президенту России в Абу-Даби устроили торжественную встречу. В числе прочего в небе над столицей ОАЭ "появился" российский флаг, "нарисованный" истребителями.