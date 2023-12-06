СФ планирует обсудить закон о запрете на смартфоны на уроках 13 декабря

Согласно поправкам в закон "Об образовании в РФ", школьники не должны "пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий", за исключением случаев возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся или работников образовательной организации

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации планирует обсудить на пленарном заседании 13 декабря закон о праве педагогов на защиту и о запрете использования школьниками на уроках мобильных телефонов и планшетов с sim-картами даже в образовательных целях. Об этом ТАСС сообщила глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

"Совет Федерации планирует рассмотреть этот закон на заседании 13 декабря", - сказала сенатор.

Ранее Госдума приняла документ в III чтении. Согласно поправкам в закон "Об образовании в РФ", школьники не должны "пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий", за исключением случаев возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся или работников образовательной организации. В первоначальной редакции законопроекта использование смартфонов на уроках допускалось не только в экстренных случаях, но и в учебных целях.

Кроме того, документ вводит обязательный урок труда (технологии) для начальных и средних классов. Эта норма вступит в силу с 1 сентября 2024 года. К обязанностям обучающихся закон также относит соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в образовательной организации. Уточняется, что контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка будут осуществлять педагогические и руководящие работники образовательной организации.

Закон предусматривает, что педагоги имеют "право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности". При этом для защиты своих прав педагоги смогут обращаться в органы управления образовательной организации с просьбой применить дисциплинарные взыскания к обучающимся, нарушающим и ущемляющим их права. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению.

Одновременно педагоги наделяются правом обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, они также вправе использовать "иные способы защиты прав и законных интересов", не запрещенные законодательством РФ. При этом руководители образовательной организации наделяются обязанностью принимать меры для защиты прав участников образовательных отношений, а также "недопущения применения в отношении них физического и психического насилия".