ЛДПР запустит проект по бизнес-просвещению сельской молодежи

По словам председателя партии Леонида Слуцкого, в России может появиться до 1 тыс. новых населенных пунктов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. ЛДПР в ближайшее время запустит проект по стимулированию предпринимательской активности сельской молодежи. Об этом сообщил председатель партии Леонид Слуцкий на пресс-конференции в ТАСС.

"Совсем скоро мы запустим наш партийный проект "ЛДПР - бизнес", в рамках которого будем проводить, в первую очередь, с молодежью на селе просветительские мероприятия, чтобы стимулировать их предпринимательскую активность", - сказал Слуцкий.

По его словам, как правило, сельские жители трудоустроены не по месту жительства, а выезжают на работу в соседние населенные пункты или в районные центры. "Это не совсем позитивный тренд, однажды человек, который тратит время на дорогу, а эта дорога еще и в неудовлетворительном состоянии, решит, что хватит. И [решится на] переезд в город или тот райцентр. Это еще раз подтверждает, что нужно стимулировать создание рабочих мест по месту жительства людей в сельской местности", - считает Слуцкий.

Он привел в пример данные опроса, который провели активисты ЛДПР в 83 регионах страны с 1 ноября по 3 декабря среди 33,5 тыс. жителей сел и деревень. Согласно исследованию, 14% сельчан назвали одной из главных проблем своих населенных пунктов безработицу и отсутствие рабочих мест. Еще 21% респондентов указали на плохое состояние автомобильных дорог. "Отмечается состояние дорожного полотна, отсутствие освещения, тротуаров и пешеходных переходов. Считаю, что нужна госпрограмма развития сельских дорог", - сказал Слуцкий.

Еще 17% в числе основных проблем села назвали высокие тарифы на услуги ЖКХ, а 42% - отсутствие коммунальных удобств. "Это отсутствие централизованного водоснабжения, плохое качество воды, недоступность газоснабжения. Газификация остается одной из наиболее волнующих граждан тем", - сказал Слуцкий.

Проект "Назад в деревню"

Как считает Слуцкий, возродить село поможет партийный проект "Назад в деревню". Он подразумевает в том числе стимулирование создания рабочих мест, повышение комфорта жизни в селе, развитие общественного транспорта, создание общественных пространств и мест отдыха, нулевую кредитную ставку для предприятий, организующих новые рабочие места в сельской местности, сохранение школ с числом учеников более 10, привлечение медицинских кадров в село.

По мнению лидера ЛДПР, эти и другие меры позволят увеличить долю сельского населения России до 35% к 2030 году. "У нас живет 25% населения на селе, то есть 36 млн россиян. Надо увеличить долю сельского населения минимум до 35% в ближайшие пять-шесть лет, примерно на 10 млн человек. Нужен отдельный нацпроект", - сказал Слуцкий. По его словам, благодаря этому в России может появиться до тысячи новых населенных пунктов, получится "вдохнуть" новую жизнь в те поселения, которые готовы исчезнуть.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимира Кошелева, нужно приблизить качество жизни на селе и в малых городах к стандарту мегаполисов в части обеспечения социальной, образовательной, медицинской инфраструктурой, а также повысить доступность ипотечных программ в сфере ИЖС. Он отметил, что местные власти должны определять меры поддержки и льготы для бизнеса, который будет участвовать в благоустройстве сельских территорий и создании необходимой инфраструктуры.

"Властям субъекта необходимо проработать возможность распространение механизма инвестиционного налогового вычета для таких ответственных предпринимателей", - сказал Кошелев.