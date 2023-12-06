Постпредство РФ заявило, что Запад в упор не видит гуманитарную катастрофу в Газе

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что они предпочитают собирать встречи СБ ООН по Украине

ООН, 6 декабря. /ТАСС/. Западные страны в упор не видят гуманитарную катастрофу в Газе, предпочитая собирать встречи СБ ООН по Украине. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании всемирной организации, посвященном ситуации на Украине.

"Им [Западу] важно любыми уловками поддерживать украинскую тему в Совете Безопасности на плаву. А для этого надо время от времени собирать нас в этом зале. Даже если это выглядит цинично на фоне того, что эти самые страны в упор по-прежнему не видят разворачивающуюся настоящую гуманитарную катастрофу, вызванную действиями Израиля в секторе Газа", - сказал он

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отмечал, напомнил российский дипломат, что сектор Газа превратился в кладбище для детей. "Однако это, по извращенной логике западных стран, не повод для обсуждения этого вопроса в Совете Безопасности ООН, поскольку <...> невыгодно в геополитическом плане и представляет в неблагоприятном свете их стратегического союзника", - сказал Полянский.

Несмотря на то, что Запад собирает СБ ООН по ситуации на Украине, на самом деле "на украинцев им абсолютно наплевать". "Это проявилось <...> в апреле прошлого года <...>, когда самонадеянно отговорили главу киевского режима подписывать уже парафированный проект мирного договора с Россией. Сегодня в Киеве откровенно кусают локти", - заключил дипломат.