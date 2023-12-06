Кадыров уверен, что визит Путина в ОАЭ откроет новые возможности для развития стран

Глава Чечни назвал визит президента содержательным и плодотворным

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Визит президента РФ Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты откроет новые возможности для развития двух стран, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Уверен, что сегодняшний визит президента России в ОАЭ откроет новые возможности для развития наших стран. От всего сердца благодарю национального лидера России Владимира Путина за оказанную мне честь быть включенным в состав российской делегации", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он отметил, что визит Путина был содержательным и плодотворным.

"Надеюсь, что принятые сегодня решения Владимиром Путиным и [президентом ОАЭ] шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном станут прочной основой для будущего взаимовыгодного сотрудничества", - добавил глава региона.

В предыдущий раз глава российского государства посещал ОАЭ в октябре 2019 года. Там он проводил переговоры на высшем уровне и участвовал во встрече с представителями деловых кругов Абу-Даби и Москвы. По итогам визита был подписан пакет документов о развитии двустороннего сотрудничества.

C президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном Путин последний раз лично встречался в июне этого года на полях Петербургского международного экономического форума. Лидеры тогда провели двусторонние переговоры и обсудили развитие сотрудничества между Объединенными Арабскими Эмиратами и Россией, международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, а также необходимость политического решения украинского кризиса.