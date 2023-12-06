МИД РФ: 60-й раунд Женевских дискуссий по Закавказью состоится в апреле 2024 года

Как отметили в ведомстве, Россия подчеркивает важность продолжения контактов Грузии с Абхазией и Южной Осетией для выработки соглашения о неприменении силы со стороны Тбилиси в отношении Сухума и Цхинвала

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Следующий раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье планируется провести в апреле 2024 года. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном по итогам 59-го раунда консультаций.

"Достигнута договоренность о проведении следующего раунда в апреле 2024 года и дальнейших регулярных встречах в формате международных дискуссий по Закавказью", - указали в дипведомстве.

Как добавили в министерстве, Россия подчеркивает важность продолжения контактов Грузии с Абхазией и Южной Осетией в рамках Международных Женевских дискуссий для выработки соглашения о неприменении силы со стороны Тбилиси в отношении Сухума и Цхинвала. "Выражена общая заинтересованность в сохранении женевского формата в качестве многосторонней переговорной площадки для поддержания регулярного диалога по различным аспектам безопасности на Южном Кавказе, - отметили в дипведомстве. - С российской стороны подчеркнута важность продолжения контактов Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом под эгидой МЖД в целях скорейшего начала предметной работы над заключением юридически обязывающего соглашения о неприменении силы Грузией в отношении Абхазии и Южной Осетии, а также запуска процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ с их последующей демаркацией".

В МИД РФ указали, что необходимость дальнейшего укрепления безопасности Сухума и Цхинвала продиктована нарастающей активностью НАТО в Черноморском регионе, реализацией планов по военному освоению альянсом Грузии, накачиванием этой страны современными видами вооружений.

В дипведомстве отметили, что серьезным раздражителем, препятствующим взаимодействию по гуманитарным вопросам в Женеве, остается ежегодно вносимая Грузией политизированная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по внутренне перемещенным лицам и беженцам. "В условиях, когда представителям Абхазии и Южной Осетии по-прежнему закрыт доступ на нью-йоркскую площадку, в связи с чем они не могут представить на ней свои принципиальные подходы, российская, абхазская и югоосетинская стороны вновь поставили вопрос о прекращении дискриминационной в отношении Сухума и Цхинвала практики, делающей невозможным конструктивное обсуждение указанной проблематики в рамках МЖД", - продолжили в министерстве.

"Достигнута договоренность о проведении следующего раунда в апреле 2024 года и дальнейших регулярных встречах в формате международных дискуссий по Закавказью", - заключили в МИД РФ.