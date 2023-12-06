Песков заявил, что ситуация на поле боя говорит неизбежности победы России

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что западные страны говорят о необходимости завершения СВО

ЭР-РИЯД, 6 декабря. /ТАСС/. Запад хотел бы поражения России в украинском конфликте, но происходящее на поле боя говорит о неизбежности обратного. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что западные страны говорят о необходимости завершения СВО, "но они хотели бы, правда, заканчивать ее поражением России". "А то, что происходит на поле боя, говорит как раз о невозможности этого и о, скорее, неизбежности обратного", - сказал представитель Кремля.

"С одной стороны, они говорят, что хотели бы, чтобы эта война закончилась, а с другой стороны, кидая эти деньги (на поддержку Украины - прим. ТАСС) в топку войны, они ее не продевают", - добавил Песков.