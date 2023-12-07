СФ назначит дату выборов президента на 17 марта и обсудит обращение к ООН

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании рассмотрит проект постановления о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года и обсудит проект обращения российского парламента к ООН, парламентам мира и межпарламентским организациям с призывом дать правовую и морально-этическую оценку преступлениям киевского режима в отношении детей.

В самом начале пленарного заседания сенаторы планируют обсудить вопрос о назначении выборов президента. В обсуждении, как ожидается, примет участие глава Центризбиркома Элла Памфилова. Согласно регламенту Совета Федерации, решение о назначении выборов президента РФ принимается большинством голосов от общего числа сенаторов и оформляется постановлением палаты.

В течение пяти дней после голосования постановление Совфеда должно быть опубликовано. Только после публикации этого документа избирательная кампания считается официально стартовавшей, партии могут проводить предвыборные съезды, а самовыдвиженцы - организовывать собрания групп поддержки.

Обращение в ООН, ратификации и правчас

Сенаторы также рассмотрят обращение палат Федерального собрания РФ к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с нарушением положений конвенции о правах ребенка в результате преступных действий Украины. В нем отмечается, что в результате преступных действий Киева были нарушены нормы конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года, в том числе гарантирующие права на жизнь, здоровое развитие, свободу совести, мысли, взглядов, мнений и религиозных убеждений, образование и использование родного языка.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов выступит перед сенаторами в рамках правительственного часа и расскажет о реализации государственной национальной политики России.

Кроме того, Совет Федерации планирует одобрить законы о ратификации ряда международных договоров, в том числе межправительственное соглашение с Оманом об устранении двойного налогообложения и борьбе с уклонением от налогов, конвенцию государств - участников СНГ о порядке передачи исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, межправительственное соглашение с Белоруссией об изменении условий отдельных межправительственных соглашений, касающихся переноса платежей в погашение основного долга по госкредитам.

Закон о занятости

Также в повестку включены ряд важных законов, в том числе о занятости населения. Он определяет правовые, экономические и организационные основы государственной политики в сфере занятости.

Еще один закон касается ужесточения санкций за нарушения в области обработки персональных данных. Так, за незаконное размещение и обновление таких данных вводятся штрафы: для должностных лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей и для организаций - от 500 тыс. до 1 млн рублей. При повторном совершении правонарушения должностные лица понесут ответственность в виде штрафа от 300 тыс. до 500 тыс., индивидуальные предприниматели - от 500 тыс. до 1 млн рублей, организации - от 1 млн до 1,5 млн рублей.

Сенаторы также планируют рассмотреть закон о повышении до четырех лет возраста детей, матери которых могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение от ответственности за преступления небольшой тяжести. Кроме того, будет рассмотрен закон о присвоении статуса социального предприятия компаниям, трудоустроившим демобилизовавшихся бойцов СВО.