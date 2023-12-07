Госдума обсудит обращение к ООН по детям и проекты о добровольцах Росгвардии

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании планирует обсудить проект обращения к ООН о нарушении Украиной конвенции о правах ребенка и во втором чтении пакет законопроектов о праве Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.

Проект обращения палат Федерального собрания РФ к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с нарушением положений конвенции о правах ребенка в результате преступных действий киевского режима внесен в Госдуму 6 декабря думским комитетом по международным делам и вице-спикером палаты Анной Кузнецовой.

В документе отмечается, что в результате преступных действий киевского режима нарушен целый ряд норм конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года, в том числе гарантирующих право на жизнь, здоровое развитие, свободу совести, мысли, взглядов, мнений и религиозных убеждений, образование и использование родного языка. Также указано, что украинские вооруженные формирования заставляют несовершеннолетних проходить боевую подготовку в полевых лагерях, выполнять задачи диверсантов, наводчиков ракетно-артиллерийских ударов, распространять дезинформацию, участвовать в террористических атаках.

Пакет законопроектов о добровольческих формированиях в Росгвардии был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в сентябре, в первом чтении инициативы были приняты в октябре. Так, в законе "Об обороне" предлагается прописать, что добровольческие формирования могут создаваться по решению президента России не только Минобороны РФ, но и Росгвардией. Такие добровольческие формирования Росгвардии смогут быть привлечены для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, а также в случае введения режима контртеррористической операции и при использовании войск нацгвардии за пределами РФ.

Законопроекты также устанавливают, что на граждан, пребывающих в добровольческих формированиях Росгвардии, и членов их семей будет распространяться такой же объем социальных гарантий, льгот и компенсаций, который в настоящее время предоставляется добровольческим формированиям Минобороны РФ. Корреспондирующие изменения вносятся в Трудовой, Налоговый и Уголовный кодексы РФ, а также в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Помимо этого, поправки в закон "Об образовании в РФ" устанавливают, что граждане, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Росгвардию, получают право на обучение в вузах за счет бюджета в пределах отдельной квоты. Ко второму чтению комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал поправки, которые позволяют проходить военную службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности. Изменения предлагается прописать в законе "О воинской обязанности и военной службе".

Интеграция цифрового рубля

Госдума также рассмотрит во втором чтении законопроект, предусматривающий интеграцию цифрового рубля в систему налогового регулирования и налогового контроля. Документ инициирован сенатором Николаем Журавлевым, главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и первым зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольгой Ануфриевой. Проект закона предусматривает взыскание цифровых рублей при условии недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах налогоплательщиков, налогообложение операций с цифровым рублем, а также право налоговых органов приостанавливать операции по счетам цифрового рубля.

Законопроектом предлагается дополнить Налоговый кодекс РФ понятием "счет цифрового рубля", которое позволяет определить основание возникновения правоотношений, связанных с возможностью операций с цифровыми рублями. Также предусматривается возможность обратить взыскание на цифровые рубли при условии недостаточности или отсутствии денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщиков либо его электронных денежных средств.

Кроме того, законопроектом предусмотрены изменения, устанавливающие право налоговых органов приостанавливать операции по счетам цифрового рубля, открытым на платформе цифрового рубля, а также требовать от оператора платформы цифрового рубля документов, подтверждающих факт списания со счета цифрового рубля налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента сумм налогов, сборов, пеней и штрафов, и перечисления этих сумм в бюджетную систему РФ.