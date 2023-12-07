Путин назвал "Аргументы и факты" одним из наиболее популярных изданий в стране

Президент России выразил уверенность, что газета ив дальнейшем будет сохранять приверженность принципам журналистской этики

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив газеты "Аргументы и факты" с 45-летием, отметив популярность издания. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте газеты "АиФ".

"Поздравляю вас со знаменательной датой - 45-летием газеты "Аргументы и факты". За минувшие годы она прошла долгий, насыщенный путь - от информационного бюллетеня до одного из наиболее популярных изданий в стране. И сегодня по праву пользуется признанием многомиллионной аудитории - как надежный источник актуальных новостей в сфере политики и экономики, науки и образования, культуры и спорта", - говорится в телеграмме.

"Убежден, что в основе успеха "Аиф" - слаженная, высокопрофессиональная работа коллектива издания, ваше уважительное, бережное отношение к богатейшему творческому наследию предшественников, которые преданно служили любимому делу, созидали историю и традиции газеты, ее особый, узнаваемый стиль", - сообщается в послании главы государства.

Путин выразил уверенность, что газета и впредь будет сохранять приверженность принципам журналистской этики, радовать читателей новыми проектами и яркими, новаторскими идеями и способствовать росту общественного авторитета отечественных СМИ. Он также пожелал коллективу "АиФ" всего наилучшего.

В 1978 году вышел первый номер общественно-политической еженедельной газеты "Аргументы и факты".