Матвиенко: ангажированные иностранные организации попытаются дискредитировать выборы в РФ

Председатель Совета Федерации назвала задачей государства не допустить провокаций и ошибок при проведении выборов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ангажированные зарубежные организации обязательно попытаются дискредитировать предстоящие выборы президента России, задача государства - не допустить провокаций и ошибок при их проведении. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Задача государства - оправдать доверие общества, не допустить никаких даже малейших нарушений, провокаций, ошибок, халатности. Сейчас такая внутренняя легитимность, доверие людей к результатам голосования для нас важнее всего. И наш долг - такую легитимность гарантировать. Именно это имеет для нас значение, а не уже заранее составленные доклады ангажированных иностранных организаций, которые обязательно попытаются дискредитировать наши выборы. Они нам уже давно неинтересны", - сказала спикер Совфеда при обсуждении вопроса о назначении выборов президента на 17 марта 2024 года.