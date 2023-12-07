Парламент РФ призвал ООН дать оценку преступлениям Украины против детей

ГД также планирует принять обращение на пленарном заседании

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании принял обращение российского парламента к ООН, парламентам мира и межпарламентским организациям с призывом дать правовую и морально-этическую оценку преступлениям киевского режима в отношении детей.

Госдума также планирует принять обращение на пленарном заседании в четверг.

"Депутаты Госдумы и сенаторы РФ обращаются к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира с призывом дать правовую и морально-этическую оценку преступным действиям украинских властей в отношении несовершеннолетних, а также взаимодействовать со сформированной Федеральным собранием РФ парламентской комиссией по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, чтобы совместными усилиями остановить нарастающую катастрофу, спасти детей, находящихся в зоне вооруженного конфликта", - указывается в документе.

Как отмечается в обращении, в результате преступных действий киевского режима были нарушены нормы конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года, в том числе гарантирующих права на жизнь, здоровое развитие, свободу совести, мысли, взглядов, мнений и религиозных убеждений, образование и использование родного языка.

Как отметила при рассмотрении вопроса вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко, документ был подготовлен по инициативе совместной с Государственной думой парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.

"Главной причиной появления жертв среди несовершеннолетних стало массированное применение подконтрольными Киеву вооруженными формированиями оружия неизбирательного действия, использование кассетных и фосфорных боеприпасов, а также дистанционное минирование населенных пунктов, использование оборудования для минирования с летательных аппаратов", - сказала Святенко.

Госдума на пленарном заседании 20 июня приняла постановление о проведении парламентского расследования преступлений киевского режима против детей. Совет Федерации на заседании 21 июня принял постановление о поддержке инициативы по возбуждению парламентского расследования. В состав комиссии вошли 13 членов Совета Федерации и 13 депутатов Госдумы. Комиссия, согласно закону, создается на срок до года, результаты расследования направят руководству страны.