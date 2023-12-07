Нарышкин: арабский мир будет в 2024 году ключевой ареной борьбы за новый миропорядок

По словам директора Службы внешней разведки РФ, главная причина краха однобокой и недальновидной политики Запада проста - это "новое и на этот раз истинное пробуждение народов Ближнего Востока в отличие от срежиссированной Вашингтоном 10 лет назад печально известной "арабской весны"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Главной ареной борьбы за новый миропорядок в 2024 году останутся арабские страны, где разбиваются глобалистские претензии Запада. Об этом говорится в статье директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, опубликованной в журнале "Разведчик".

"Ключевой ареной борьбы за новый миропорядок в 2024 году останется и арабский мир, - отметил он. - Здесь наиболее отчетливо видно, как разбиваются претензии глобалистских элит на роль гегемона, которым они возомнили себя после распада СССР".

Автор статьи обратил внимание на то, что вторжение в Ирак, печально известная "арабская весна", разрушившая Ливию и Йемен, затяжная война в Сирии, появление запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" и, наконец, попытки столкнуть суннитский и шиитский "полюса" на Ближнем Востоке - далеко не полный перечень "преступных проявлений стратегической мысли в Вашингтоне и некоторых других западных столицах".

Главная причина краха такой однобокой и недальновидной политики Запада невероятно проста - это "новое и на этот раз истинное пробуждение народов Ближнего Востока в отличие от срежиссированной Вашингтоном 10 лет назад печально известной "арабской весны", считает Нарышкин. "С одной стороны, это пробуждение проявляется в приходе к власти в целом ряде арабских стран сильных, суверенных лидеров, с другой - в стремительном нарастании в регионе антиамериканских и, шире, антизападных настроений", - констатировал он.

"Многополярный мир - уже реальность, "отменить" которую глобалистам не удастся, - говорится в статье. - То, что еще вчера казалось почти невозможным: нормализация отношений между Саудовской Аравией и Ираном, их вступление вместе с Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами в БРИКС, возвращение Сирии в "арабскую семью", сегодня - непреложный факт".

"Россия всячески приветствует и в меру возможностей будет и далее способствовать успеху этих процессов, - подчеркнул глава СВР. - Но главное, что все это говорит о настрое в арабском мире на взаимоприемлемое урегулирование конфликтов, совместный поиск путей решения проблем в сфере безопасности, выстраивание предсказуемых конструктивных отношений, подкрепленных общими экономическими и гуманитарными интересами".