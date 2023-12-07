О стрельбе в Брянске и президентских выборах. Темы брифинга Пескова

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Стрельба в школе в Брянске, предстоящие президентские выборы и американская поддержка Украины стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент России Владимир Путин в четверг выступит на форуме "Россия зовет!" и ответит на несколько вопросов. На полях форума Путин побеседует с наследным принцем Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом.

В Кремле российский лидер примет президента Ирана Эбрахима Раиси. Планируются переговоры в узком составе, затем - в формате рабочего обеда, заявлений для прессы по итогам не планируется.

О визите на Аравийский полуостров

Путин вернулся в Москву рано утром: "Весьма насыщенные с точки зрения содержания переговоры, обмены мнениями, сверка часов состоялись".

Российский президент и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд подтвердили достигнутые ранее договоренности по линии ОПЕК+ и условились продолжать взаимодействие.

Кремль не участвует в дискуссии относительно того, что Путина в Абу-Даби могли приветствовать истребители F-16: "Это были самолеты ВВС ОАЭ, вот это главное".

Сопровождение президентского борта российскими истребителями Су-35 прошло "нормально и штатно": "Нам неизвестно ничего об инцидентах".

О стрельбе в Брянске

Правоохранительные органы разбираются в трагедии в брянской школе: "Сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты".

О выборах президента

Путин пока ничего не говорил об участии в президентских выборах, назначенных на 17 марта 2024 года: "Давайте наберемся терпения".

Об обращениях граждан к Путину

Россияне часто обращаются с вопросами сразу к Путину, а не к местным или региональным властям: "Многие граждане предпочитают <...> непосредственно выходить на президента".

Об американской поддержке Украины

В Кремле сожалеют о заявлении американского президента Джо Байдена относительно возможного столкновения России с НАТО: "Мы сожалеем, что руководство США продолжает свою привычку использовать Россию как инструмент в своих внутренних делах. И в данном случае конкретно они занимаются абсолютно неприкрытой демонизацией нашей страны <...> с тем, чтобы продолжать палить деньги американских налогоплательщиков в топке украинской войны".

США являются "локомотивом в плане поощрения украинцев на войну". Однако в случае их возможного отказа от дальнейшей помощи Киеву, "трудно сказать", послужит ли это сигналом другим странам.

Об убийстве Кивы

Кремль не комментирует расследование убийства экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в Подмосковье, это вопрос для следствия.

О национализации "Балтики"