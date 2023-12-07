Зампостпреда РФ зявил, что комиссар ОБСЕ умолчал о дискриминации русских на Украине

Александр Волгарев отметил, что русскоязычные граждане Украины оказались лишены прав на проведение публичных мероприятий и дублирование информационных материалов на родном языке

ВЕНА, 7 декабря. /ТАСС/. Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрат Абдрахманов в своем докладе перед объединением умолчал о дискриминационном характере украинского законодательства о нацменьшинствах, ограничивающего права этнических русских. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при организации Александр Волгарев на заседании ее постоянного совета.

"Господин Верховный комиссар, <...> катастрофически ухудшающаяся ситуация с обеспечением прав нацменьшинств и этнических групп на Украине требует вашего активного и немедленного вмешательства. Киевский режим продолжает агрессивно искоренять русский язык и лишать подавляющую часть населения страны их законных прав. В своем докладе вы лишь вскользь упоминаете закон "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины". Однако умалчиваете, что в этом юридическом "опусе" содержатся откровенно дискриминационные формулировки в отношении этнических русских", - подчеркнул Волгарев.

Он подчеркнул, что русскоязычные граждане Украины оказались лишены прав на проведение публичных мероприятий и дублирование информационных материалов на родном языке. "Использование русского языка сведено до частного общения и отправления религиозных обрядов", - констатировал зампостпреда РФ при ОБСЕ.

Украинский закон о нацменьшинствах

В конце 2022 года Верховная рада приняла закон о национальных меньшинствах. Он гарантирует представителям нацменьшинств ряд прав и свобод, в том числе на использование своего языка "в пределах, не противоречащих закону". Эксперты Венецианской комиссии, консультативного органа при Совете Европы, после совместного обращения Венгрии и Румынии пришли к выводу, что несколько положений этого документа, а также законов об образовании, языке и меньшинствах противоречат международным соглашениям в области прав человека и не соответствуют европейским нормам и ценностям.

В сентябре Верховная рада утвердила поправки в закон. В них определяется, что такое нацменьшинства, уточняется порядок определения населенных пунктов, в которых нацменьшинства составляют большинство. Кроме того, разрешается, в частности, использовать языки нацменьшинств в рекламе, во время различных мероприятий и при оказании помощи, издавать для школьников бесплатные учебники на языках нацменьшинств. Власти также займутся разработкой методологии использования языков меньшинств в определенных регионах.

При этом нормы украинского закона о нацменьшинствах не будут распространяться на русских. В документе прописан запрет "популяризации и пропаганды" России. В июле 2021 года Конституционный суд Украины вынес решение о том, что русских как отдельной национальной группы на Украине не существует. По постановлению суда "русскоязычные граждане Украины не представляют цельной социальной единицы как группа, имеющая право на юридическую защиту как этническая или языковая единица, зато являются политическим конструктом".