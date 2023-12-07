Посольство РФ: правительство Британии борется за избирателей, обвиняя РФ в кибератаках

Согласно заявлению диппредставительства, в отсутствие конкретных доказательств у Москвы "нет ни малейших оснований доверять этим инсинуациям"

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство Великобритании борется за избирателей перед парламентскими выборами, вновь обвиняя Россию в осуществлении хакерских атак. Как говорится в комментарии, переданном ТАСС посольством России в Лондоне, в отсутствие конкретных доказательств у Москвы "нет ни малейших оснований доверять этим инсинуациям".

"<…> Британский МИД громко озвучивает голословные обвинения по извлеченным из нафталина мифам, бытовавшим по большей части в период 2018-2019 годов. Понятно, что выдвинуты они с сугубо политическими, конъюнктурными целями - в попытке обеспечить правительству консерваторов поддержку накануне выборов, а также продемонстрировать зарубежным партнерам мнимое британское "лидерство" на антироссийском фронте", - отметили российские дипломаты.