Захарова опровергла слова экс-главы МИД Британии о том, что Лавров запугивает собеседников

Официальный представитель российского дипведомства отметила, что английские политики "всегда были невысокого мнения об умственных способностях своих сограждан"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель российского дипведомства уличила во лжи бывшего министра иностранных дел Великобритании Филипа Хаммонда, по словам которого, глава МИД РФ Сергей Лавров запугивает собеседников физически благодаря своим габаритам.

"Если вы посмотрите на фотографию Лаврова и Хаммонда, то заметите, что британец по комплекции практически идентичен Сергею Викторовичу. Это же надо так врать!" - написала она в Telegram-канале. Сообщение дипломат сопроводила фотографией, на которой Лавров и Хаммонд стоят рядом. По снимку видно, что их габариты почти не отличаются. Согласно открытым источникам, британский политик, рост которого 190 см, даже выше на 2 см.

"Ну боишься ты российского коллегу, так и скажи: мне страшно иметь дело с Лавровым, он давит интеллектом, он умнее, харизматичнее, остроумнее и добрее. Но зачем придумывать небылицы про "физическое запугивание рычащего крупного мужчины"?" - прокомментировала она слова Хаммонда, который поделился своим впечатлением о Лаврове в эфире британского телеканала Би-би-си.

По словам Захаровой, английские политики "всегда были невысокого мнения об умственных способностях своих сограждан". В частности, она вспомнила об информационной кампании британских властей по инциденту в Солсбери.