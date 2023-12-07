В СБ РФ заявили, что демилитаризация и денацификация Украины остаются целями СВО

По словам замсекретаря Совета безопасности Михаила Попова, если произойдет новая трагедия, то западная пропаганда "по уже отработанному шаблону во всех грехах обвинит Россию"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ситуация с украинскими якорными минами, выставленными в Черном море и угрожающими судоходству, лишний раз подтверждает необходимость демилитаризации и денацификации Украины. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов в интервью "Комсомольской правде".

"Складывающиеся риски судоходству в Черном море еще раз подтверждают безальтернативность поставленных Россией целей специальной военной операции - демилитаризация и денацификация Украины", - отметил он.

При этом, добавил Попов, если произойдет новая трагедия, то западная пропаганда "по уже отработанному шаблону во всех грехах обвинит Россию". "Ведь у Вашингтона и Лондона на такой случай наверняка заготовлена конспирологическая версия. Кстати, там на полном серьезе рассуждают о причастности России к использованию некоего климатического оружия - якобы мы сами и вызвали супершторм", - констатировал он, напомнив о недавней буре в Черном море.