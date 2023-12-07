В РФ рассчитывают на взаимодействие стран Сахеля по обеспечению коллективной безопасности

В МИД России отметили, что российская стороны настроена "на продолжение сотрудничества с сахельцами как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних усилий"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает на то, что странам Сахеля удастся найти оптимальные формы взаимодействия по обеспечению коллективной безопасности в регионе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ о совместном заявлении президентов Мавритании и Чада Мохамеда ульд Газвани и Махамата Идрисса Деби Итно по "сахельской пятерке".

"В Москве рассчитывают, что государства Сахаро-Сахеля сумеют найти те формы взаимодействия, которые в текущих условиях сочтут наиболее оптимальными для обеспечения коллективного ответа на существующие вызовы их безопасности", - указали в ведомстве.

В дипведомстве подчеркнули, что РФ всегда "исходила из необходимости объединения усилий стран Сахаро-Сахельской зоны и международного сообщества в борьбе с терроризмом и угрозами безопасности трансграничного характера в регионе, неизменно поддерживала соответствующие инициативы, включая "сахельскую пятерку".

В министерстве также отметили, что российская стороны настроена "на продолжение сотрудничества с сахельцами как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних усилий". Совместное заявление лидеров Мавритании и Чада было опубликовано 6 декабря.

Сахельская группа пяти была создана в феврале 2014 года в целях поддержания системы безопасности в западной зоне Сахеля и координации борьбы с международным терроризмом. Штаб-квартира секретариата G5 находится в столице Мавритании - городе Нуакшот. Страны - члены G5 создали в 2015 году совместные армейские силы по борьбе с террористическими группировками в регионе Сахель.