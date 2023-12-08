8 декабря, 06:55

Медведев предрек Байдену поражение на выборах

Зампред Совета безопасности обратил внимание, что примитивный шантаж Конгресса совсем не нов и имеет исторические прецеденты

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев считает весьма вероятным, что нынешний президент США Джо Байден проиграет на следующих выборах.

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"Впереди у них маячит перспектива импичмента (что вряд ли) и проигрыша на выборах (что весьма вероятно). Отсюда хамский шантаж, непрерывная истерика и дикие намеки в наш адрес", - написал Медведев в своем Telegram-канале, комментируя политику действующей администрации США.

Он обратил внимание, что примитивный шантаж Конгресса с ее стороны совсем не нов и имеет исторические прецеденты. "Дайте денег нашему парню (вставьте нужную фамилию), а не то придется начать войну с русскими". Так говорили разные американские президенты в самые разные времена, выколачивая доллары из своих законодателей", - пояснил замглавы СБ России.

Однако, добавил он, есть в американском политическом дискурсе и новое явление, "созданное АО "Джо, Хантер и партнеры". Так, указал Медведев, ранее в США "никогда не выбивали столько денег для второстепенного государства, находящегося в стадии распада".

"Никогда так агрессивно и нагло не выбивали деньги для страны, в открытую коррумпировавшей действующего президента США и членов его семьи. Никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую", - перечислил он другие факторы.

Как считает зампред Совбеза РФ, деньги администрация США и украинские власти, конечно, получат, - не сейчас, так в новом году. "Чтобы любой ценой продолжить бизнес на войне. И за это бабло польются новые реки крови, ответственность за которые несет семейка Байденов и вся их бандеровская сволочь", - подытожил Медведев. 

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