ЦИК предложил на выборах президента использовать пункты голосования в виде автобусов

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что такой пункт неуязвим для любой плохой погоды, он более мобилен

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Передвижные пункты голосования в виде специализированных автобусов можно задействовать для волеизъявления граждан на выборах президента РФ. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

"Еще один вариант оборудования мест для голосования может располагаться не просто там - тоже почитала спекуляции, [что], "ах, автобусы!". Нет, коллеги, не просто автобусы. Это специально оборудованный, специализированный, если есть такая необходимость автобус. Автобус, который можно приспособить для передвижного пункта голосования", - сказала Памфилова.

Она отметила, что такой пункт неуязвим для любой плохой погоды, он более мобилен, то есть "может объехать по бездорожью большое количество таких разбросанных деревенек или каких-то мест, внутри все необходимое для этого предусмотрено".

"У нас применялась в некоторых регионах, есть такой удачный опыт, <...> такая форма передвижного пункта голосования, то есть там, где есть возможность, необходимость, используйте. На какое-то время переоборудовать такие автобусы вполне можно", - подчеркнула она.

7 декабря Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года.