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Выборы президента России - 2024

ЦИК предложил на выборах президента использовать пункты голосования в виде автобусов

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что такой пункт неуязвим для любой плохой погоды, он более мобилен

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Передвижные пункты голосования в виде специализированных автобусов можно задействовать для волеизъявления граждан на выборах президента РФ. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

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"Еще один вариант оборудования мест для голосования может располагаться не просто там - тоже почитала спекуляции, [что], "ах, автобусы!". Нет, коллеги, не просто автобусы. Это специально оборудованный, специализированный, если есть такая необходимость автобус. Автобус, который можно приспособить для передвижного пункта голосования", - сказала Памфилова.

Она отметила, что такой пункт неуязвим для любой плохой погоды, он более мобилен, то есть "может объехать по бездорожью большое количество таких разбросанных деревенек или каких-то мест, внутри все необходимое для этого предусмотрено".

"У нас применялась в некоторых регионах, есть такой удачный опыт, <...> такая форма передвижного пункта голосования, то есть там, где есть возможность, необходимость, используйте. На какое-то время переоборудовать такие автобусы вполне можно", - подчеркнула она.

7 декабря Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года. 

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