Захарова: Москва приветствует совместное заявление Баку и Еревана о мирном договоре

Россия готова и далее оказывать содействие в разблокировании транспортных коммуникаций, делимитации границы, заключении мирного договора и контактах по линии гражданского общества, отметила официальный представитель МИД

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российская сторона позитивно оценивает совместное заявление Азербайджана и Армении о намерении нормализовать отношения и заключить мирный договор. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В Москве с удовлетворением восприняли Совместное заявление Администрации президента Азербайджанской Республики и Аппарата премьер-министра Республики Армения с подтверждением обоюдного намерения нормализовать отношения и заключить мирный договор между двумя странами", - указала дипломат.

Она отметила, что Москва готова и далее оказывать всяческое содействие в разблокировании транспортных коммуникаций, делимитации границы, заключении мирного договора и контактах по линии гражданского общества. "Приветствуем договоренность между Баку и Ереваном об освобождении армянских и азербайджанских военнослужащих", - добавила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что Россия последовательно продвигала идею обмена задержанными лицами по принципу "всех на всех". "Это способствует взаимному укреплению доверия и открывает новые возможности в продвижении процесса армяно-азербайджанской нормализации в русле комплексных трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 года", - пояснила Захарова.

"Приветствуем решение Еревана в качестве жеста доброй воли отказаться в пользу Азербайджана от кандидатуры своей страны на проведение в ноябре 2024 года 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-29 РКИК ООН), а также заявленную Баку поддержку кандидатуры Армении на членство в Бюро РКИК ООН, - говорится в комментарии. - Российская сторона (спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам климата Руслан Сайд-Хусайнович Эдельгериев) проводила контакты с Баку и Ереваном, нацеленные на достижение общей договоренности по РКИК".