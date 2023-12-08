Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина сообщила, что после завершения голосования начнется подсчет голосов избирателей, он будет проводиться участковыми комиссиями без перерыва, до установления его итогов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента РФ пройдет с 25 февраля по 14 марта 2024 года. Об этом секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина сообщила на заседании комиссии.

"Досрочное голосование на территории Российской Федерации будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта, основное голосование - дата нам уже понятна, известна - 15, 16, 17 марта", - сказала Бударина.

Она добавила, что после завершения голосования начнется подсчет голосов избирателей, он будет проводиться участковыми комиссиями без перерыва, до установления его итогов.

В новость внесена правка (12:33 мск) - передается с исправлением даты окончания голосования, верно - 14 марта.