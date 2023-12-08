Путин назвал честь, долг и любовь к Родине главными качествами Героев России

По мнению президента, "эти качества сейчас определяющие, они задают высочайшую планку ответственности для каждого"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что для героев страны определяющее качество - это честь, чувство долга и любовь к Родине.

"Для вас, для ваших боевых товарищей, всех героев нашей страны превыше всего честь, долг, беззаветная любовь к Отчизне", - обратился глава государства к участникам церемонии по случаю Дня Героев Отечества. По мнению Путина, "эти качества сейчас определяющие, они задают высочайшую планку ответственности для каждого".

Президент уверен, что "самоотверженность и отвага бойцов служат примером для рабочих и инженеров предприятий оборонной промышленности, для трудовых коллективов во всех отраслях экономики, которые не только отразили санкционный натиск, но и наращивают сейчас производство, для всех граждан, которые вносят свой вклад в укрепление экономического, технологического и культурного суверенитета России". Глава государства также указал, что мужество бойцов "вдохновляет и волонтеров, помогающих фронту, всех, кто готов действовать на благо Отечества".