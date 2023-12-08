"Единая Россия" направит наблюдателей на все участки на выборах президента

В начале 2024 года для них запустят обучающий модуль, сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" направит своих наблюдателей на все избирательные участки на президентских выборах в марте 2024 года, для них готовится обучающий модуль. Об этом сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

"Единая Россия" направит наблюдателей на все избирательные участки на выборах президента", - сказал Перминов, слова которого приводятся в Telegram-канале партии. Он добавил, что "партия готовит резерв в количестве два-три наблюдателей в зависимости от числа избирателей на каждый участок".

В начале 2024 года для наблюдателей запустят обучающий модуль. Перминов уточнил, что методики подготовки наблюдателей предполагают обучение на семинарах. "Наблюдатели также традиционно применяют цифровые сервисы партии в течение всех дней голосования. "Единая Россия" одной из основных задач видит легитимность выборной кампании и использует все юридические и кадровые ресурсы, которые будут работать на ее достижение", - подчеркнул политик.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года, такое решение в пятницу принял Центризбирком РФ. Ранее выборы были объявлены Советом Федерации.