В новых регионах РФ силовики обеспечат безопасность членов избиркомов на выборах

Также им поручили усилить охрану общественного порядка, помещений, где будет проводиться голосование, и маршрутов до избирательных участков

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Министерству внутренних дел РФ и Росгвардии поручено обеспечить безопасность членов избирательных комиссий в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях на выборах президента России. Это следует из опубликованного постановления правительства РФ о содействии избирательным комиссиям.

В документе отмечается, что МВД и Росгвадия будут обеспечивать безопасность членов избирательных комиссий субъектов и территориальных избиркомов с правом решающего голоса.

Также им поручено усилить охрану общественного порядка, помещений, где будет проводиться голосование, и маршрутов до избирательных участков.