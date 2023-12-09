Глава Курчатовского института: ученые СГ воодушевлены решением Путина об участии в выборах

Михаил Ковальчук напомнил, что действующий президент РФ стоял у истоков развития Союзного государства

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Представители научного сообщества Союзного государства (СГ) восприняли с воодушевлением решение российского лидера Владимира Путина участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Он напомнил, что Путин стоял у истоков развития Союзного государства, подписанию договора о создании которого накануне исполнилось 24 года. В Минске в этот день состоялась торжественная церемония вручения Премии Союзного государства в области науки и техники. Ее получили российские и белорусские ученые и специалисты за совместное развитие различных направлений науки, а также разработку новых технологий. Одним из гостей церемонии стал глава Курчатовского института.

"Я хочу сказать, что известие [о решении Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента России 2024 года] <...> было воспринято с большим воодушевлением научным сообществом [Союзного государства, представители которого присутствовали на церемонии]. Там был представительный сбор вместе с нашими белорусскими коллегами. Это было действительно искренне, что очень хорошо было видно", - сказал Ковальчук на собрании инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты РФ.

Глава Курчатовского института также отметил вклад Владимира Путина в восстановление российской науки, которая после развала Советского Союза понесла "катастрофический ущерб", указав в том числе на создание в стране сети научно-образовательных учреждений и инициативы по развитию таких направлений, как нанотехнологии и природоподобные технологии.

"После прихода к руководству страной Владимира Путина ситуация радикально изменилась. Я не буду приводить цифры, но наука [до этого] практически не финансировалась. <...> На протяжении всего времени, в течение которого Владимир Владимирович в разных ипостасях руководил страной, он последовательно двигал, углублял развитие науки. Я убежден, что участие в выборах президента и успех в этом, который вся наша страна обеспечит, нужен для того, чтобы мы были, как и всегда, величайшей страной", - добавил Ковальчук, выразив уверенность в поддержке Путина со стороны представителей российского научного сообщества.