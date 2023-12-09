Путин назвал примеры Героев России надежным ориентиром для юного поколения

По мнению президента, их пример позволяет сверять верность помыслов и поступков, питает стремление стать лучше в учебе, спорте, а также служить своему народу

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Великие примеры Героев России являются надежным ориентиром для молодого поколения граждан РФ. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам Всероссийского военно-патриотического юнармейского слета.

Глава государства сказал, что День героев Отечества, который отмечается 9 декабря, является значимым праздником для России. Путин напомнил, что дата учреждена в честь россиян, которые совершили ратные и трудовые подвиги и были удостоены "Золотых Звезд" героев, орденов Славы и Святого Георгия.

"Их жизнь - это надежный ориентир для вас, для молодых поколений граждан России", - сказал президент. По его мнению, пример героев позволяет сверять верность помыслов и поступков, питает стремление стать лучше в учебе, спорте, а также служить своему народу, трудиться для него и защищать свою страну без оглядки на славу и признание: "Так, как действуют настоящие герои".

Путин отметил, что великие примеры бескорыстия и преданности Героев России бесконечно дороги стране. По словам президента, они являются неотъемлемой частью национальной истории и самым ярким примером патриотизма, "который дает понимание, что значит любовь к родной земле и ответственность за ее будущее".

По мнению президента, юнармецы не понаслышке знают о том, как ведут себя настоящие герои, поскольку движение было создано, чтобы объединить неравнодушных к своей стране ребят, которые всегда готовы приносить пользу родине и быть сопричастными к ее судьбе.

"И то, что свой всероссийский слет вы проводите в День Героев Отечества, - это символично и правильно", - считает глава государства.