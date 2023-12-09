Захарова: РФ сделает все возможное, чтобы преступление геноцида не осталось безнаказанным

Официальный представитель МИД РФ отметила, что также будут разоблачены преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Те, кто исповедует в наши дни нацистскую идеологию, понесут ответственность, РФ сделает все возможное, чтобы преступление геноцида не осталось безнаказанным. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, приуроченном к 75-летию Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

"Понесут свою ответственность и те, кто и в наши дни исповедует нацистскую идеологию. Россия сделает все возможное для того, чтобы преступление геноцида - одно из тягчайших преступлений против человечности - не осталось безнаказанным", - говорится в комментарии.

Дипломат отметила, что также будут разоблачены преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны.

"В России на национальном уровне также ведется работа по уголовному преследованию за преступление геноцида. Приходится констатировать, что ее хватает и сегодня. По искам прокуроров уже в 17 субъектах Российской Федерации суды признали геноцидом народов Советского Союза вновь выявленные преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны в отношении мирных советских граждан и военнопленных. Так, 1 декабря Калининградский областной суд признал преступления нацистов, совершенные на территории Восточной Пруссии, геноцидом народов СССР. По информации Следственного комитета России, готовятся аналогичные судебные процессы еще в 11 регионах страны", - добавила она.