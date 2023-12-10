Президента в ДНР пригласил спикер местного парламента Артем Жога, "когда станет немножко потише"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что обязательно будет посещать новые регионы страны. Фрагмент беседы с военнослужащими после после вручения медалей "Золотая звезда" по случаю Дня героев Отечества опубликовал в своем Telegram-канале журналист телеканала "Россия-1" Павел Зарубин.

Спикер парламента ДНР Артем Жога обратился к главе государства: "Когда у нас станет немножко потише, мы будем рады вас видеть на наших территориях".

"Спасибо. Обязательно, а как же", - ответил Путин.