МИД РФ: Россия неизменно привержена принципам Всеобщей декларации прав человека

Как добавили в министерстве, Москва также привержена стандартам, закрепленным в Международном пакте о гражданских и политических правах и других универсальных правозащитных инструментах

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россия неизменно привержена стандартам и принципам, закрепленным во Всеобщей декларации прав человека, в Международном пакте о гражданских и политических правах и других универсальных правозащитных инструментах. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по случаю отмечаемого 10 декабря во всех странах мира Дня прав человека.

В дипведомстве напомнили, что 75 лет назад, в 1948 году, Генеральная Ассамблея ООН одобрила Всеобщую декларацию прав человека - уникальный документ, установивший универсальные права и признавший их равную ценность. "Государства - члены ООН приняли Всеобщую декларацию, движимые стремлением укрепить уважение к достоинству человеческой личности, возродить ее ценность. Это стало закономерным следствием Второй мировой войны - самой масштабной катастрофы прошлого столетия. Десятками миллионов жизней заплатило человечество за горький урок: идеям нацизма и расового превосходства не должно быть места в цивилизованном мире", - отметили в МИД РФ.

"Российская Федерация неизменно привержена стандартам и принципам, закрепленным во Всеобщей декларации прав человека, в Международном пакте о гражданских и политических правах и других универсальных правозащитных инструментах, выступает за добросовестное и единообразное толкование этих основополагающих документов", - подчеркнули в дипведомстве.

На министерстве отметили, что в связи с этим в Общественной палате Российской Федерации 21 ноября и в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы 23 ноября состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине принятия Всеобщей декларации прав человека.

"В данных конференциях приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, правозащитных структур, научного и экспертного сообщества, а также дипломатического корпуса в Москве, - добавили в МИД РФ. - Форумы стали частью международной кампании по празднованию данной юбилейной даты. Дискуссии подтвердили, что добиться реального прогресса в деле укрепления всеобщего уважения прав человека возможно только через развитие конструктивного и равноправного диалога при учете национальных, религиозных, культурных и исторических особенностей суверенных государств, а также отказа от практики вмешательства в их внутренние дела".