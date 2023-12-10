Захарова предупредила Сербию, что в ЕС странам приходится бороться за свою идентичность

Официальный представитель МИД России также призвала не "сбрасывать со счетов западное коварство"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание Сербии, что странам - членам Евросоюза приходится бороться за сохранение своей идентичности.

"Вся проблема в том, что в ЕС берут исключительно по признаку генномодифированного национального сознания, - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова Вучевича. - Посмотрите на Польшу и Венгрию, которые будучи полноправными членами Евросоюза вынуждены буквально сражаться за сохранение своей собственной идентичности. Арбитражи, суды, даже внутренние санкции - и это при том, что они члены НАТО и стабильно голосуют за незаконные антироссийские санкции".

Дипломат также призвала не "сбрасывать со счетов западное коварство". "Обещают много, а добившись своего, не выполняют ничего", - указала она.

Ранее вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич в интервью изданию Politika заявил, что республика продолжит работать в направлении членства в ЕС, однако не собирается "отказываться от своей национальной ДНК" и вводить санкции против России.