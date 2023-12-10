Захарова заявила, что Европарламент стал экстремистской площадкой

Так официальный представитель МИД России прокомментировала проведение Европейским парламентом презентации книги Михаила Ходорковского "Как убить дракона"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Европарламент стал не просто маргинальной организацией, а откровенно экстремистской площадкой. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя проведение Европарламентом презентации книги Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом) под названием "Как убить дракона".

"Европарламент стал не просто маргинальной организацией, а откровенно экстремистской площадкой. В этой связи напомню, что организовал презентацию евродепутат от Литвы Андрюс Кубилиус, - обратила внимание дипломат. - Ходорковский продолжает совершать преступления у нас на глазах, а депутаты Европейского парламента в открытую, нагло его в этом поддерживают".

"В том, что Ходорковский знает толк в убийстве, раньше "сомневались" только на Западе. Именно из-за подозрений в убийстве он и объявлен в 2015 году в международный розыск. Во-вторых, важно вникнуть в то, что именно вещал "убийца драконов": смена власти в России, выход из ее состава регионов, постановка под вопрос территориального единства страны, революция, - отметила она. - Сколько лет нам буквально внушали, что этот "просвещенный человек" хочет России исключительно блага, мечтает о ее развитии на всех направлениях. Сколько лет нам вбивали в голову историю о том, что он пал жертвой "дремучих и неразвитых". Хорошо, что не поддались на это зомбирование".

Захарова подчеркнула, что "сегодня уже открытым текстом Ходорковский заявляет, что желает развала и распада" РФ. "Вот это и есть истинная цель его внедрения в российскую экономику, бизнес, а затем и в политическую среду определенными силами из США, - добавила она. - Сегодня все, кто поддерживает этого деятеля, берет от него деньги, участвует в его проектах - соучастники преступной идеологии расчленения государства. Как говорят израильтяне - все, ставящие под вопрос существование Израиля, представляют для страны экзистенциальную угрозу. Их в этом мнении поддерживает Запад. При этом как только дело доходит до обсуждения уничтожения нашей страны, западные режимы без колебаний меняют точку зрения на противоположную и берут под свое крыло всяких "драконоубийц".

Статья Уголовного кодекса

Дипломат напомнила также содержание 280-й статьи Уголовного кодекса Российской Федерации (280.1). Согласно документу, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, наказываются штрафом в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Согласно второму пункту, те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть интернет), наказываются обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.