Эксперт: РФ может добиться успеха на антимонопольном треке в год председательства в БРИКС

Директор Международного центра конкурентного права и политики стран БРИКС при НИУ ВШЭ Алексей Иванов отметил, что эта тема будет становиться все актуальнее с ростом числа участников объединения

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Страны БРИКС могут начать институционализацию антимонопольной сферы объединения в 2024 году, когда председательство перейдет к России. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС директор Международного центра конкурентного права и политики стран БРИКС при НИУ ВШЭ Алексей Иванов. Он отметил, что эта тема будет становиться все актуальнее с ростом числа участников объединения.

"Сегодня в БРИКС совместная регуляторная работа практически не формализована и не институционализирована в отличие от сообществ западных стран. Это могло еще работать в небольшом клубе из пяти стран - основоположников БРИКС, но может стать проблемой после расширения. Полноценная институционализация сотрудничества по антимонопольному треку точно станет серьезным прорывом в кооперации стран БРИКС и заметным успехом российского председательства, если это решение удастся принять в следующем году", - считает Иванов.

В 2024 году страны БРИКС получат уникальную возможность договориться о создании своего первого совместного института регулирования глобальной экономики, которым может стать институт антимонопольной политики на ключевых рынках, отметил эксперт. До сих пор кооперация в этой области велась на слабо формализованной основе, она опиралась на мягкие формы сотрудничества и взаимодействие экспертных сообществ, и в расширенном составе БРИКС будет непросто использовать такой формат, учитывая разнообразие правовых и экономических систем, добавил он.

"В ходе российского председательства с учетом расширения БРИКС откроется окно возможностей, позволяющее вывести антимонопольное сотрудничество в формате БРИКС на новый качественный уровень. Потребность в этом осознается и экспертным сообществом наших стран, и антимонопольными регуляторами, что показали результаты глубинного опроса, проведенного Международным центром конкурентного права и политики БРИКС в этом году", - добавил Иванов.

Новый институт может быть построен по модели Комитета по конкуренции ОЭСР, объединившего антимонопольных регуляторов и экспертные сообщества стран Запада в послевоенный период, и позволить странам БРИКС оказывать непосредственное влияние на правила и принципы антимонопольного регулирования в мире, отметил эксперт.

"Ключевая задача институционализации антимонопольного сотрудничества на основе обязывающего межправительственного соглашения - выстраивание эффективного обмена конфиденциальной информацией о состоянии конкуренции на глобальных рынках, совместный анализ конкурентной динамики на ключевых глобальных рынках, научные исследования по ключевым вызовам для антимонопольной политики, в перспективе - совместные расследования деятельности международных картелей, глобальных монополий и сделок экономической концентрации", - говорит Иванов.

Шанс на переформатирование мировой экономики

Международный режим защиты конкуренции изначально был предложен в рамках Гаванской хартии 1947 года как ключевой элемент архитектуры Международной торговой организации - несостоявшегося предшественника Всемирной торговой организации (ВТО), рассказал эксперт.

"Однако в ходе Уругвайского раунда торговых переговоров по созданию ВТО в 1994 году идея включить глобальные правила защиты конкуренции в соглашения о ВТО была торпедирована США, поскольку представляла угрозу западным монополиям, методично захватывающим новые рынки после распада социалистического лагеря. При этом в состав соглашений о ВТО были включены требования к защите интеллектуальной собственности, ставшие одним из ключевых инструментов монополизации рынков в последние десятилетия", - рассказал Иванов.

По его словам, создание в расширенном формате БРИКС полноценного института защиты конкуренции на мировых рынках - это серьезная возможность для пересмотра принципов регулирования мировой экономики в интересах стран БРИКС и развивающегося мира в целом. В 2023 году, отмечает он, антимонопольный трек уже был одним из наиболее оживленных в БРИКС, что получило отражение во Второй йоханнесбургской декларации саммита БРИКС этого года.

Антимонопольные ведомства и экспертные сообщества стран БРИКС, опираясь на подписанный в 2016 году в Санкт-Петербурге Меморандум о взаимопонимании, который имеет рекомендательное значение, тем не менее, уже активно сотрудничают по отдельным социально значимым вопросам - от борьбы с трансграничными картелями до обмена опытом и неконфиденциальной информацией при рассмотрении крупных глобальных сделок, говорит Иванов.

В БРИКС работают совместные группы по исследованию рынков продовольствия, лекарств и глобальных цифровых платформ. "Однако во многом эта работа строится ad hoc (для решения конкретных задач - прим. ТАСС) и сильно зависит от персональной мотивации вовлеченных экспертов и представителей ведомств. Включение в состав объединения новых членов - это и серьезный вызов для сложившегося формата сотрудничества, но и редкая возможность для перехода к новому качеству антимонопольной кооперации", - считает эксперт.

Гибкость, способность фокусироваться на актуальных социально-экономических проблемах делает антимонопольный трек перспективным направлением реальной институционализации сотрудничества в БРИКС. "В отличие консервативных и зарегламентированных денежно-кредитной или фискальной политики, эта сфера по своей природе обладает высокой гибкостью, что позволяет легче сближать подходы и углублять интеграцию, несмотря на весьма разнообразные правовые и экономические системы. Сохраняя достаточный регуляторный люфт на случай необходимой притирки и адаптации, что часто невозможно в других областях регулирования", - говорит эксперт.

Запрос на справедливую конкуренцию

По словам Иванова, есть множество направлений для продвижения странами БРИКС более справедливых правил конкуренции.

Он указал, в частности, на обеспокоенность России и Китая несправедливыми ограничениями в торговле, вводимыми в одностороннем порядке рядом государств и корпораций. Имеется также обеспокоенность Египта (как и России) монополизацией и сбоями в глобальных цепочках поставок продовольствия, ставящих под угрозу продовольственную безопасность на Ближнем Востоке и в Африке и создающих экономические риски для производителей стран - экспортеров зерна.

Эксперт отметил повышенное внимание Индии и ЮАР к доступности инноваций в здравоохранении. Эти страны предлагают БРИКС объединить усилия для противостояния монополии глобальных фармацевтических гигантов и стимулирования разработки собственных инновационных препаратов, в том числе биоаналогов. Страны Африки и Латинской Америки недовольны несправедливыми бизнес-практиками крупнейших мировых цифровых платформ и захватом ими смежных рынков - от городского транспорта до рынков здравоохранения и производства контента.

"Преодоление этих и других дисбалансов в развитии мировой экономики, разумеется, дело не только антимонопольной политики, но именно согласованные меры антимонопольного регулирования могут стать наиболее быстрым и эффективным средством решения указанных проблем в условиях, когда договориться о единых отраслевых правилах для каждого из социально значимых рынков практически невозможно при том правовом и экономическом разнообразии, которое и так есть в БРИКС, но еще больше усилится со следующего года", - говорит Иванов.

У стран БРИКС есть возможность показать эффективность скоординированной антимонопольной политики для повышения справедливости и инклюзивности мировых рынков, для чего, по мнению Иванова, есть все предпосылки.

"Это станет важным фактором повышения привлекательности объединения для стан Глобального Юга, которые зачастую лишь бессильно наблюдают растущую несправедливость и неравенство в мировой экономике. Это, в свою очередь, может подтолкнуть к дальнейшему расширению объединения на новом качественном уровне - на основе взаимовыгодных принципов и механизмов защиты здоровой конкуренции на ключевых социально значимых рынках мировой экономики", - резюмирует эксперт.

Расширение БРИКС

Россия будет председательствовать в БРИКС в 2024 году. В этом же году произойдет расширение организации, членами которой в настоящее время являются Россия, Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка.

На саммите БРИКС, который прошел в ЮАР 22-24 августа 2023 года, приглашение вступить в организацию с 1 января 2024 года получили Аргентина, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.