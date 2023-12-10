Эксперт заявил, что Израиль видит необходимость в поддержании контактов с Россией

По словам советника директора Российского института стратегических исследований Владимира Фитина, позиции двух стран уже давно известны и вряд ли могли бы измениться в результате беседы президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху свидетельствует о том, что еврейское государство считает необходимым поддерживать контакты с Москвой, несмотря на имеющиеся разногласия. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил советник директора Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

"Этот разговор показывает, что Израиль понимает тем не менее, что Россия - один из крупнейших игроков сегодня, в том числе на Ближнем Востоке, и поэтому, несмотря ни на что, нужно поддерживать контакты, учитывая ее влияние в регионе, которое только усиливается в последнее время", - сказал он.

Вместе с тем, по словам эксперта, позиции сторон уже давно хорошо известны и "маловероятно могли бы измениться в результате беседы". "Израиль, естественно, заявил, что продолжит свою операцию в Газе, несмотря на любые протесты как со стороны мусульманского и арабского мира, так и со стороны сил в Европе, в частности в России, пока он не решит свою задачу. Тем более он все-таки заручился поддержкой своего основного коспонсора и союзника США", - указал Фитин.

Эксперт отметил, что беседа едва ли окажет влияние на взаимодействие России и Израиля по вопросу эвакуации россиян из сектора Газа. "Подавляющее большинство тех, кто рассчитывал на отъезд и хотел уехать, уже вывезены, поэтому в принципе эта задача практически решена", - добавил он.

Телефонный разговор Путина и Нетаньяху состоялся 10 декабря, они условились о продолжении контактов.

Ранее в течение недели Путин обсуждал ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта с кронпринцем Саудовской Аравии, президентами ОАЭ, Ирана и Египта. Предыдущий телефонный разговор Путина и Нетаньяху состоялся 16 октября, вскоре после начала палестино-израильского обострения. Тогда президент РФ в числе прочего также заявил премьеру Израиля о готовности России помогать урегулированию.