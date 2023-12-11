Нарышкин заявил, что обсуждения о смене Зеленского Западом "ведутся серьезными людьми"

Председатель Российского исторического общества не стал давать оценок о том, какие кандидатуры наиболее вероятны на позиции президента Украины

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Обсуждения о подготовке Западом замены президента Украины Владимира Зеленского "ведутся серьезными людьми, в серьезных центрах". Об этом заявил журналистам председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Эти обсуждения ведутся серьезными людьми, в серьезных центрах, значит, за этим что-то стоит", - сказал он, отвечая на вопрос, насколько серьезными являются обсуждения Запада о смене Зеленского.

Отвечая на вопрос о том, какие кандидатуры наиболее вероятны на смену Зеленского, Нарышкин сказал: "Я не буду давать таких оценок".

Как указано в распространенном в понедельник пресс-бюро СВР заявлении Нарышкина, в Службу внешней разведки поступают достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают между собой необходимость замены нынешнего президента Украины. Согласно данным СВР, западные страны рассматривают главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного, бывшего советника офиса президента страны Алексея Арестовича (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), мэра Киева Виталия Кличко и главу офиса президента Андрея Ермака в качестве возможной замены Зеленского на посту президента Украины.