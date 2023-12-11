Вопрос о проведении выборов президента РФ в новых регионах рассмотрят 11 декабря

Начало заседания запланировали на 13:00 мск

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия РФ в понедельник рассмотрит проект постановления о возможности проведения голосования на выборах президента РФ на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом говорится в проекте повестки заседания комиссии, опубликованном на ее сайте.

"О проведении выборов президента Российской Федерации на части территории Российской Федерации, на которой введено военное положение", - говорится в проекте постановления, которое будет рассмотрено на заседании ЦИК РФ, начало заседания в 13:00 мск.

Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что решение о проведении выборов президента РФ в четырех новых регионах будет принято не позднее 12 декабря после консультаций с Минобороны РФ и ФСБ, как этого требует законодательство. Президентские выборы пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.