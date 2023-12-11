Посол РФ в Танзании анонсировал скорое и неизбежное взаимодействие республики с БРИКС

По словам Андрея Аветисяна, БРИКС имеет планы по вовлечению и других стран, что прежде всего касается африканских государств

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудничество Танзании с БРИКС неизбежно будет в повестке страны. Об этом заявил посол РФ в Танзании Андрей Аветисян в ходе дискуссии на площадке международного клуба "Валдай", посвященной диалогу России и Африки.

"Что касается взаимодействия Танзании с БРИКС, я думаю, что это неизбежно встанет в повестку дня, хотя бы потому, что с 1 января следующего года в БРИКС вступает Эфиопия", - сказал посол. "Танзания вместе с Эфиопией входят не только в Африканский союз, но и в региональное объединение Восточноафриканского сообщества (ВАС - прим. ТАСС), то есть у нас возникает пересекающееся членство", - добавил он.

Кроме того, по словам дипломата, БРИКС имеет планы по вовлечению в свою орбиту других стран, что прежде всего касается африканских государств. "Так что БРИКС, вполне возможно, станет одним из направлений, где наше сотрудничество с Танзанией, со странами Восточной Африки и странами Африки в целом будет развиваться еще быстрее", - отметил Аветисян.