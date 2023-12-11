МИД РФ: вето США в ООН означает кровопролитие в Газе "не по ошибке, а по решению"

В ведомстве отметили, что это случилось по решению одной страны - Соединенных Штатов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Вето Соединенных Штатов Америки в отношении проекта резолюции ООН по ситуации в Газе означает продолжение кровопролития в секторе "не по ошибке, а по решению". Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

"Против проголосовали только США, вновь, как и 18 октября по бразильскому проекту, применив право вето. Это означает продолжение чудовищного кровопролития, катастрофические разрушения, которые произойдут и происходят, по словам постоянного наблюдателя Палестины при ООН Рияда Мансура, "не по ошибке, а по решению". Решению одной страны - США", - указали в ведомстве.

В дипведомстве также отметили, что, помимо проекта резолюции по прекращению огня, "представители ОАЭ подготовили и внесли на рассмотрение СБ еще один документ - по наращиванию и мониторингу доставки гуманитарной помощи в Газу". "Текст находится на финальной стадии обсуждения стран - членов Совета Безопасности", - добавили в МИД России.

8 декабря США применили право вето в СБ ООН и заблокировали подготовленный ОАЭ проект гуманитарной резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За документ проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Великобритания воздержалась. Это уже вторая резолюция с начала обострения конфликта, которая была заблокирована США.