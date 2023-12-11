В МИД России вызвали посла Дании

Причиной стали "провокационные высказывания" Якоба Хеннингсена в датских СМИ по деятельности иностранных компаний в России

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Посол Дании в Москве Якоб Хеннингсен был вызван в МИД России из-за его "провокационных высказываний" в датских СМИ по деятельности иностранных компаний в РФ. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В МИД России был вызван посол Дании в Москве Якоб Хеннингсен в связи с его провокационными высказываниями в датских СМИ относительно деятельности иностранных компаний в России", - указали в министерстве.

Как отметили в МИД РФ, послу указано, что заявления официального представителя Дании, содержащие "оценки российской экономики и правовых основ" России, "недопустимы и граничат с вмешательством Копенгагена во внутренние дела Российской Федерации". "Распространение послом подобных домыслов является нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и противоречит самой сути тех функций, которые призван исполнять посол в стране пребывания", - подчеркнули в ведомстве.

В российском МИД констатировали, что "основной ущерб работе в России иностранных компаний, включая датские, наносят антироссийские санкции ЕС и США". "При этом принявшие решение продолжить свою деятельность в нашей стране предприниматели пользуются всесторонней поддержкой российских властей, - резюмировали в МИД РФ. - Исходим из того, что господин Хеннингсен впредь воздержится от подобных высказываний".