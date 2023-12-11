Медведев: ООН не выполняет своих задач из-за разных позиций стран-членов

Как отметил замглавы Совбеза РФ, в настоящее время очевиден колоссальный кризис системы международного права XX века

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Организация объединенных наций (ООН) не выполняет своих задач из-за разной позиции стран-членов, некоторые из которых не оформлены юридически. Такое мнение высказал замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе встречи со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции Российской Федерации.

"Важнейший, главнейший институт системы международных отношений (ООН - прим. ТАСС) задачи свои не выполняет, потому что очень разные позиции стран. А есть государства, которые пытаются реально диктовать свою волю и навязывать поверх системы международного права некие свои представления, которые и юридического измерения не имеют", - сказал Медведев.

Он также отметил, что сейчас очевиден колоссальный кризис системы международного права прошлого века. "Международное право не умерло, но мы видим колоссальный кризис международного права. Все, что было сейчас поставлено под удар, поскольку жизнь изменилась и институты не работают так, как должны", - считает Медведев.